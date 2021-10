MotoGP: Petrucci, “Potrebbe essere la mia ultima gara in Top Class in Italia”

18-10-2021 13:22

Danilo Petrucci correrà per l’ultima volta della stagione e forse della carriera davanti ai propri tifosi al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

E’ infatti ufficial eil passaggio del rider ternano dalla MotoGp alla Dakar. Ecco le parole del “Petrux” in quello che potrebbe essere l’ultima gara in MotoGP in casa, dove ovviamente, cercherà di dare il massimo per ottenere un buon risultato.

“Torniamo al Misano World Circuit Marco Simoncelli e forse questa sarà la mia ultima gara in Italia in MotoGP. Voglio essere più veloce rispetto alla gara corsa a settembre, dove abbiamo affrontato molte difficoltà. Sicuramente le temperature e con esse le condizioni generali saranno molto diverse, visto che adesso in Italia fa abbastanza freddo. Saremo di fronte a una sfida completamente nuova. Voglio assolutamente fare il meglio possibile nella mia gara di casa. Ci saranno ancora più fan sul circuito, quindi non vedo l’ora di scendere in pista.”

