MotoGP, Petrucci: “Voglio essere veloce nella gara di casa”

Dopo il Mugello, arriva un’altra gara “di casa” per Danilo Petrucci che non vede l’ora di sedersi in sella alla sua KTM per affrontare il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, 14esima tappa del Motomondiale 2021. (Il Mondiale tornerà poi a Misano il 24 ottobre).

Il pilota ternano della KTM spera di “pagare” meno la mancanza di velocità della sua KTM RC16 sul tracciato di Misano . Ecco cosa ha detto “Petrux”.

“Arriva Misano, un’altra gara di casa e l’anno scorso la KTM si era comportata bene. Siamo in buona forma, non perfetti, ma forse siamo meno penalizzati dai rettilinei di questo circuito. È il primo dei due round di Misano e voglio assolutamente essere veloce. Ho un buon feeling, ma dobbiamo ancora migliorare la nostra posizione in qualifica e cercare di stare più vicini ai primi. Voglio fare più punti possibile.”

OMNISPORT | 14-09-2021 11:31