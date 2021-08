MotoGp, PL1: riscossa Honda e Suzuki, Ducati e Valentino Rossi indietro

Takaaki Nakagami è stato il più veloce nelle prime libere del Gran Premio di Stiria di MotoGp. Al Red Bull Ring il gruppo è molto compatto e tra i piloti il distacco è minimo: sugli scudi le Suzuki e le Honda, bene anche l’Aprilia.

Il giapponese della Honda con il tempo di 1.23.805 ha preceduto il campione del mondo in carica Joan Mir, poi il centauro dell’Aprilia Aleix Espargarò. Sesto Marc Marquez. La prima della Yamaha è quella di Maverick Vinales, settimo davanti al compagno di scuderia Fabio Quartararo.

Piloti Ducati più in difficoltà: il circuito austriaco è sulla carta favorevole ai bolidi di Borgo Panigale, che si sono imposti in cinque delle ultime sei gare, ma nella Top Ten c’è solo Johann Zarco, nono e Jack Miller, decimo. Bagnaia è dodicesimo.

Valentino Rossi, che giovedì ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGp al termine della stagione, è sedicesimo. Indietro anche Cal Crutchlow, al ritorno in pista.

Ritorno movimentato in MotoGp per Dani Pedrosa: la sua KTM si è fermata a metà prova per un guasto, e lo spagnolo è tornato in pista solo nel finale con la seconda moto. L’iberico, ritiratosi nel 2018, ha fatto registrare comunque un tempo molto interessante salendo all’undicesimo posto.

Top ten dopo le prime prove libere

Nakagami

Mir

A.Espargarò

Rins

P.Espargarò

M.Marquez

Vinales

Quartararo

Zarco

Miller

OMNISPORT | 06-08-2021 10:57