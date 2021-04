MotoGP, Pol Espargarò, “Dobbiamo continuare a migliorare”

Nel corso dei due weekend in Bahrain, il pilota spagnolo ha mostrato un buon potenziale, senza però riuscire a trovare l’exploit giusto in gara.

Pol Espargarò, dopo aver chiuso il Gp di Doha, seconda tappa del Motomondiale 2021 in 13esima posizione è quindi impaziente di scendere in pista. Prossima tappa del Moto GP: Portimao per il Gp del Portogallo.

Ecco le dichiarazioni del pilota della Honda in vista del prossimo weekend lusitano: “Siamo partiti dal Qatar con buone informazioni ma senza i risultati che stavamo cercando. Il Portogallo mi dà la possibilità di iniziare a capire di più la Honda perché sarà la prima volta che non la guiderò a Losail. È un circuito divertente e molto fisico da guidare, quindi sono entusiasta di provare la RC213V in Portogallo. Dobbiamo continuare a migliorare le nostre prestazioni e mostrare il potenziale della Honda. Ovviamente sono anche molto entusiasta di avere di nuovo Marc nei box, è il riferimento in MotoGP e lavorare con lui ci aiuterà a salire di livello “.

OMNISPORT | 14-04-2021 11:33