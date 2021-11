MotoGP, Pol Espargarò: “Importante fare qualche giro con la nuova moto”

19-11-2021 09:22

Si è concluso ieri il day 1 dei test a Jerez della MotoGp in vista della prossima stagione. Più che commentare il tempo con cui il pilota spagnolo ha chiuso la sessione di prove è importante sottolineare come abbia voluto ritrovare il giusto ritmo e feeling in sella alla sua Honda RC213V dopo l’incidente di Valencia.

Ancora non il al 100%, Pol si è concentrata su due sessioni, una al mattino e una al pomeriggio.

“Oggi mi sento abbastanza bene, ho un po’ di dolore alle costole e al polso e oggi ho faticato a guidare un po’ per questo. Ma è davvero importante per la squadra, e anche per me, fare qualche giro con la nuova moto e ottenere quante più informazioni possibili. Oggi ho cercato di mettermi a mio agio dopo l’enorme incidente a Valencia. Domani abbiamo un’altra giornata di test che speriamo vada un po’ meglio. Il piano per domani è lavorare di più per il futuro e in base a ciò che abbiamo visto oggi, sembra promettente. Le nuove parti e le moto sono come lecca-lecca per i bambini per noi, una grande motivazione!”.

