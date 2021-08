Motogp, Pol Espargaro: "Pronto per questo fine settimana"

Non sta certo vivendo una gran stagione Pol Espargaro in sella alla Honda, il quale lamenta gli stessi problemi di tutti gli altri piloti Honda. Tuttavia, guarda con ottimismo alla tappa a Silverstone, con la speranza che le basse temperature possano limitare qualche difficoltà della moto. Ecco le sue parole:

“Quello che è successo l’ultima volta fa parte del passato. Ora ho la stessa grinta della prima volta che sono salito in sella alla Honda, pronto per questo fine settimana. Non ci aspettiamo un risultato nettamente migliore, visto che il pacchetto è sempre lo stesso. Ma la mentalità non è cambiata. Cercherò di essere la top Honda, migliorando ogni volta e questa è un’altra buona opportunità. È fresco e ventoso, si sentono poi un po’ di buche sulla superficie del tracciato: tutte cose che mi piacciono.”

Espargaro spera che a Silverstone venga risolto uno dei grandi problemi di questo periodo, ovvero il grip:

“Ci aspettiamo un miglior livello di grip. Vedremo quali saranno le nostre carte e cercheremo di usarle al meglio”. Sull’ultimo GP: “Ero piuttosto deluso, ho fatto tanta fatica ed è risultati non sono stati buoni, anche sul bagnato, condizioni nelle quali di solito non vado male. Abbiamo sbagliato strategia nel primo GP, poi le gomme alla ripartenza. Parte del processo di apprendimento con la squadra. Non sono certo uno che si arrende. Quando risolveremo i problemi il feeling migliorerà.”

OMNISPORT | 26-08-2021 17:26