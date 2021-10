MotoGP: pole position di Bagnaia ad Austin. Cade Valentino Rossi

Straordinaria pole position di Francesco Bagnaia nelle qualifiche del Gran Premio delle Americhe sul circuito di Austin, la capitale del Texas. Il torinese della Ducati ufficiale ha preceduto di 348 millesimi il francese della Yamaha ufficiale Fabio Quartararo, leader del mondiale e rivale diretto di Pecco per la lotta all’iride. Valentino Rossi è scivolato a terra nella Q1 e partirà ventesimo con la sua Yamaha Petronas.

Terzo posto a 428 millesimi per il fuoriclasse spagnolo della Honda Marc Marquez, che per la prima volta su otto partecipazioni non parte in pole sul circuito texano, quarto l’altro spagnolo Jorge Martin con la Ducati Pramac, quinto il giapponese della Honda Hidemitsu Takaaki Nakagami, sesto il compagno di squadra di Martin, il francese Johann Zarco, settima e ottava le due Suzuki degli spagnoli Alex Rins e Joan Mir, campione del mondo in carica.

Bravissimo Luca Marini, il fratellastro di Rossi, che si è piazzato nono con la Ducati Sky VR46 dopo essere stato il più veloce nella Q1 davanti a Mir, decimo l’australiano Jack Miller, deludente con la seconda Ducati ufficiale, undicesimo il sudafricano Brad Binder della KTM Red Bull, a chiudere la classifica della Q2, dodicesimo, lo spagnolo Pol Espargaro con l’altra Honda uffiiciale.

A parte Quartararo, le Yamaha sono state disastrose: Franco Morbidelli partirà tredicesimo con la seconda ufficiale, Andrea Dovizioso quattordicesimo con la migliore delle Petronas. Malissimo anche Aleix Espargaro, che corre da solo per l’Aprilia a causa dell’assenza più che giustificata di Maverick Vinales, lo spagnolo, che sta facendo il suo peggior weekend stagionale con continue cadute, partirà diciannovesimo in griglia, sedicesimo Enea Bastianini sulla Ducati Avintia Esponsorama.

OMNISPORT | 02-10-2021 22:02