MotoGP 2021, chi trionferà a Doha

Dopo l’esordio in Qatar che, un po’ a sorpresa, ha incoronato Maverick Vinales, il secondo appuntamento con la stagione del Motomondiale vedrà i piloti impegnati nuovamente sul circuito di Losail per il Gp di Doha. Il pilota spagnolo della Yamaha ha l’occasione perfetta per concedere il bis. Per lui sarebbe la seconda volta da quando è in MotoGp, dopo i due successi consecutivi nei Gp di apertura del 2017. Gli esperti di Libero Gioco ci credono e quotano 3,50 la sua riconferma.

I primi della classe

Tra Vinales e suoi buoni propositi non possono non esserci i due piloti con cui ha condiviso il podio in Qatar: Francesco Bagnaia e Johann Zarco. Dopo aver praticamente dominato lo scorso weekend ed essersi fatte beffare in gara, le Ducati correranno certamente con il dente avvelenato e tanta voglia di rivalsa. Basterà? Vedremo, ma per gli esperti di Libero Gioco dovrebbe essere così. Appena dietro Vinales, tra i favoriti c’è infatti Pecco (dato a 4,50). Zarco, sulla sua Ducati Pramac, è invece dato a 6,50. La Suzuki di Joan Mir si inserisce tra le due Ducati. Il campione in carica ha chiuso a un passo dal podio la gara d’esordio e sembra pronto a prendersi i primi punti pesanti in stagione. Una sua affermazione a Doha è data a 5,50.

Voglia di riscatto

Al pari di Zarco, gli esperti di Libero Gioco quotano 6,50 la Ducati di Jack Miller e la Yamaha di Fabio Quartararo, con l’Australiano che, forse più di degli altri, andrà in cerca di riscatto dopo il nono posto all’esordio. A 7,50 c’è spazio per la Suzuki di Alex Rins, sesto nello scorso weekend. Staccati e quotati rispettivamente a 10,00 e 25,00 ci sono i due del Team Petronas: Franco Morbidelli, addirittura fuori dalla zona punti all’esordio è lecito aspettarsi di meglio, e Valentino Rossi. Per il Dottore, settimana non semplicissima e gradino più alto del podio che manca ormai da troppo tempo. Dodicesimo nel passato weekend, può finalmente tornare a regalare (e regalarsi) un successo? Difficile, ma non impossibile.

Tutti gli altri

Scorrendo la previsione stilata dagli esperti di Libero Gioco, le quote si alzano. A 50,00 ci sono i due Espargaró: Aleix su Aprilia, Pol su Honda, che hanno chiuso il Gp del Qatar rispettivamente in settima e ottava posizione. A 75,00 troviamo il trio composto da Enea Bastianini, Takaaki Nakagami e Miguel Oliveira. Ancora meno probabile un’affermazione (data a 100,00) di Stefan Bradl, Brad Binder, Jorge Martin, Danilo Petrucci e Alex Marquez. Chiudono la previsione Iker Lecuona e gli italiani Luca Marini e Lorenzo Savadori, pagati 250,00 e che, a meno di stravolgimenti ed eventi eccezionali, difficilmente riusciranno a impensierire i primi della classe.

SPORTEVAI | 02-04-2021 14:08