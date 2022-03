MotoGP, qualifica di Martin. Marquez ok, Ducati di Bagnaia lontana

05-03-2022 16:52

La prima pole stagionale della MotoGP è di Jorge Martin. In Qatar, lo spagnolo in sella alla Ducati del team Pramac ottiene il miglior tempo, secondo un monumentale Bastianini. Terzo Marc Marquez, che sarà l’uomo da battere in gara. Seguono Miller, Aleix Espargarò, Pol Espargarò, Binder, Mir, Bagnaia, Rins, Quartararo e Morbidelli.

MotoGP, il Q1 in Qatar

Questi i migliori dieci nelle FP3 che hanno avuto l’accesso diretto alla Q2: Rins (Suzuki), Marc Marquez (Honda), Mir (Suzuki), Martin (Ducati), Bastianini (Ducati), Pol Espargaro (Honda), Morbidelli (Yamaha), Bagnaia (Ducati), Miller (Ducati) e Aleix Espargaro (Aprilia). A sorpresa non ce l’ha fatta Fabio Quartararo, campione del mondo in carica.

In Q1 è battaglia e alla fine Brad Binder (Ktm) e Fabio Quartararo (Yamaha) vengono promossi in Q2. Ha rischiato tanto il campione del mondo, che ha lottato contro il connazionale francese Zarco fino all’ultimo secondo. Se il 31enne avesse fatto meglio, il 22enne di Nizza sarebbe stato costretto a partire dalla tredicesima posizione definitiva.

Q2, bagarre iniziale tra Bagnaia e Marquez

Nel Q2 è subito sfida tra Marc Marquez e la Ducati di Pecco Bagnaia. Va forte anche il compagno di scuderia del torinese, l’australiano Jack Miller, che a metà Q2 si prende la prima posizione. Con il passare del tempo però si migliorano tutti i piloti in pista. Esce allo scoperto a pochi minuti dal termine anche Jorge Martin, che realizza il miglior tempo provvisorio a 5′ dalla fine.

MotoGP, pole Martin. Male Bagnaia

Incomincia invece a soffrire Bagnaia, che non migliora le sue prestazioni e scivola al quinto posto. Col passare del tempo, nessuno riesce invece a fare meglio di Martin, in pole e grande sorpresa del Q2. Ma sorride anche l’Italia, con l’incredibile secondo posto di Bastianini. Grande delusione invece per l’azzurro più atteso, il vice campione del mondo Bagnaia: solo nono al traguardo. Bene Marquez terzo, lontano il campione del mondo Quartararo.

