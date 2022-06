MotoGP, Quartararo allunga in classifica ed esulta: le sue parole

05-06-2022 15:27

Fabio Quartararo trionfa nel GP della Catalogna e allunga in classifica sui rivali per il titolo Mondiale, considerando le cadute di Bagnaia e di Bastianini e l’incredibile errore di Aleix Espargaro, che esultando con un giro di anticipo mentre era secondo ha perso diverse posizioni terminando quinto la gara.

Al termine del GP di Catalogna, Fabio Quartararo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando la sua vittoria in volata su Jorge Martin e Johann Zarco: “Ho spinto tanto, mi sentivo bene già dalla partenza e volevo essere primo alla prima curva. È stata una gara fantastica, ho spinto per vedere come sarebbe andata la posteriore e ho ottenuto un buon margine”.

Il pilota francese ha dominato sul circuito del Montmelò incrementando tanto il suo vantaggio in classifica generale. Una buona notizia per Quartararo, che probabilmente non se lo apsettava: “Gare difficili come questa e quella del Mugello mi hanno portato rispettivamente un secondo ed un primo posto, è grandioso. Bellissimo anche vedere questi tifosi sugli spalti, ringrazio tutti”.