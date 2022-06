MotoGP, Quartararo: arriva la penalità per Silverstone

26-06-2022 18:19

La gara successiva al GP d’Olanda sarà tra più di un mese, in Gran Bretagna. E Fabio Quartararo sa già che sarà una corsa difficile, perché l’incidente di Assen con Aleix Espargaró gli ha lasciato in eredità una penalità per Silverstone.

I Commissari di gara hanno infatti punito Quartararo con un long lap penalty da effettuare nei primi tre giri del prossimo GP inglese del 7 agosto. Anche con una buona qualifica, il francese della Yamaha sarà costretto a una gara di rimonta e il vantaggio in campionato potrebbe accorciarsi ancora. Espargaró è a -21.