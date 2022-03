MotoGp, Quartararo: "E' stato un disastro"

06-03-2022 18:31

Il campione del mondo Fabio Quartararo suona l’allarme dopo il nono posto nel Gp inaugurale della stagione in Qatar: “E’ stato tutto molto difficile. Già abbiamo tanti problemi, come la potenza del motore che non è pari a quella dei rivali, ma oggi dopo soli 2 giri avevo già difficoltà alla gomma anteriore. Un disastro. Io davvero non potevo fare di più”.

Il pilota francese si è trovato male fin da subito: “Non avevo ritmo nelle fasi finali, senza grip nella gomme è davvero difficile proseguire. Anche un anno fa avevo riscontrato questi problemi qui a Lusail, quando mi trovavo in mezzo al traffico attorno all’ottavo o nono posto, ma rispetto al 2021 posso dire che abbiamo fatto un passo indietro. Anche quando ero da solo non riuscivo a spingere, non avevo grip e non riuscivo nemmeno a fare esprimere la moto in curva laddove, solitamente, fa la differenza”.

OMNISPORT