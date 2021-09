MotoGp, Quartararo frenato da un'ape

Fabio Quartaro ha commentato così un venerdì di prove libere problematico ad Aragon: “Sono stato punto per la terza volta da un’ape (al collo)… Sono soddisfatto perché i due giri li ho fatti con tanto traffico, non so come ho fatto a fare 48″ e zero. Jack ha fatto un bel giro, ma avrei potuto fare un tempo simile e anche il passo era buono. Sono contento”.

Quartararo non si sente a posto: “Nel primo run il passo era buono, poi ho provato qualcosa che non mi è piaciuto, ma rispetto allo scorso anno ho un feeling completamente diverso. Una modifica che abbiamo apportato sulla moto ha aumentato il consumo delle gomme, che qui è sempre cruciale. La mescola dura ad ogni modo ha dato buone risposte. Nell’ultimo settore abbiamo problemi di velocità, ma non è una novità. Abbiamo margine, sia a livello di assetto che di tempo sul giro a livello di pilotaggio dato che ho trovato traffico”.

OMNISPORT | 10-09-2021 17:29