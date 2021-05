MotoGP, Quartararo: "Operazione necessaria, ora mi sento alla grande"

È un Fabio Quartararo sollevato e ottimista quello che si è presentato in conferenza stampa a Le Mans. Il pilota transalpino, reduce dall’operazione effettuata al braccio per sistemare la sindrome compartimentale che aveva influenzato la sua prestazione a Jerez, è parso sereno e allo stesso tempo impaziente di tornare a misurarsi in pista contro i migliori rivali del circus.

“Ho dovuto sottopormi ad un intervento, era necessario, ma ora mi sento alla grande, anche se le cicatrici tirano un po’. Non vedo l’ora di scendere in pista” ha dichiarato l’alfiere della Yamaha, curioso di vedere come performerà la sua moto sull’acqua che è prevista copiosa nel weekend.

“Non vedo l’ora di provare questa moto sul bagnato, spero di ritrovare le sensazioni che avevo due anni fa, quando mi sentivo benissimo. Sarà una grande opportunità girare sul bagnato, quindi cercherò di raccogliere il maggior bagaglio di esperienza possibile per fare il meglio che posso. Speriamo di provare grandi sensazioni e di ottenere un buon risultato. Io comunque sono pronto per ogni condizione” ha affermato convinto il ventiduenne di Nizza.

OMNISPORT | 13-05-2021 18:57