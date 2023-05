L'iridato 2021 sconsolato dalla Yamaha: "Mi piacerebbe fare le manovre fatte da Binder con la KTM".

09-05-2023 21:49

Non scatta ancora il giusto feeling tra Fabio Quartararo e la Yamaha, con l’iridato 2021 atteso dal GP di casa a Le Mans.

“Mi ha impressionato quanto ha dimostrato di poter fare Brad Binder nella Gara Sprint, fare quel tipo di manovre quando sei dietro è il mio sogno attuale; è ciò che serve alla Yamaha per lottare per le prime posizioni, abbiamo una potenza maggiore, ma manca, rispetto alla KTM, una adeguata aerodinamica. Il problema più grande è andare sempre al limite con le gomme nuove e con le gomme usate, ma senza abbassare a dovere i tempi. In Francia proveremo il nuovo telaio, che non ha dato le risposte che attendevo nei test”.