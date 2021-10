MotoGP, Quartararo: "Un sogno essere campione del mondo"

24-10-2021 15:58

Fabio Quartararo è campione del mondo in MotoGP. E’ il primo pilota francese della storia a vincere la classifica piloti della massima categoria. Il 22enne della Yamaha ha sfiorato il podio a Misano ma all’ultimo uno straordinario Bastianini gli ha soffiato il terzo posto.

Poco importa per Quartararo, Bagnaia a tre giri dal termine si fa fuori da solo e gli regala il titolo di campione. Queste le prime dichiarazioni del francese a caldo: “Io campione del mondo? Ancora non ci credo, non riesco neanche a parlare, è una situazione stranissima, è un sogno, una sensazione bellissima. Ci godremo questa vittoria questa sera, festeggerò con la mia famiglia. Adesso non trovo le parole per esprimere la mia felicità”.

La festa è già iniziata, al termine della gara Quartararo si è scatenato a suon di musica e balli davanti al pubblico di Misano, presente soprattutto per Valentino Rossi e Bagnaia ma che non ha mancato di applaudire il nuovo campione del mondo.

