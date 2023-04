MotoGP: Rainey, “A Marquez serve aria fresca, magari nuovo team”

La leggenda della 500 suggerisce al pilota Honda di prendere esempio dal fratello Alex

21-04-2023 15:51

“Si vede chiaramente che i piloti Honda faticano rispetto agli avversari e Marquez non deve certo dimostrare il suo valore. Dal mio punto di vista potrebbe semplicemente avere bisogno di aria fresca. Magari cambiando team”. Ad esserne convinto è Wayne Rainey, leggenda della 500 e vincitore di tre titoli iridati consecutivi con la Yamaha.

“Attualmente Marc – continua nella sua analisi fatta i canali ufficiali MotoGP – vive una fase di stallo. Deve limitare gli errori in pista, ma per riuscirci ha bisogno di una moto che gli dia fiducia. In ogni caso credo che sappia esattamente di cosa ha bisogno per guidare prendendosi meno rischi”.

“Sono certo – conclude Rainey – che il pensiero di cambiare team gli stia passando per la testa. E le prestazioni di Alex (il fratello, ndr), ora che guida una Ducati, potrebbero condizionare i suoi ragionamenti sul futuro”. Ma intanto il contratto di Marquez con la Honda, con cui corre dal suo esordio nel 2013, scade al termine della prossima stagione e non si hanno voci di mercato