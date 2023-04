MotoGP, Rins: "Bella vittoria. Dovevo restare concentrato"

Lo spagnolo ha riportato al successo la Honda sulla pista di Austin, con cui ha un feeling particolare.

16-04-2023 23:33

La caduta di Pecco Bagnaia ha aperto la strada ad Alex Rins, che ha poi spinto al massimo per andare a vincere in Texas con la Honda LCR. Questa la sua gioia subito dopo la gara: “Ho cercato di spingere tanto con Pecco. Stavo soffrendo un po’ sul dritto, ma poi nelle chicane spingevo per riprenderlo. Sono molto felice: ho vinto qui in Moto3, Moto2, con Suzuki e ora con Honda. Sono fiero del mio team, grazie a tutti i fan”.

Ai microfoni di Sky, Rins ha poi aggiunto: “Abbiamo fatto un bel passo, ma Pecco ha reso tutto più difficile. Poi dopo la sua caduta dovevo essere bravo a restare concentrato, anche perché non ci credevo di essere di nuovo in testa. Ho fatto qualche errore, ma sono rimasto concentrato e sono andato avanti fino alla fine”.