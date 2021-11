14-11-2021 15:10

E’ l’ultima gara di Valentino Rossi in MotoGP e c’è un ospite di eccezione nel box del Dottore. Si tratta di Ronaldo il fenomeno, l’idolo da ragazzo del nove volte campione del mondo da sempre tifoso dell’Inter.

Queste le dichiarazioni di Ronaldo a Sky Sport: “Ha fatto sognare tutti, è stato un grande, abbiamo in comune la passione per l’Inter, ci siamo conosciuti alla Pinetina. Sono venuto apposta per salutare un grande campione”.

OMNISPORT