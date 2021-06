MotoGp, Rossi: nuovo attacco da Marquez. "Non mi vedo in lui"

Al momento non lottano più corpo a corpo nelle gare di MotoGp, uno tornato in grande spolvero alla vittoria, Marc Marquez, l’altro ancora affannosamente nelle retrovie a cercare la zona punti e uno smalto di un tempo che pare andato, Valentino Rossi. Eppure non c’è intervista in cui uno non parli dell’altro e viceversa, come i grandi campioni, si “annusano” e si controllano. Nel loro caso poi la faida non è mai sopita a diversi anni di distanza. Ecco perchè le nuove parole dello spagnolo sul presente e sul futuro del Dottore fanno discutere, specie quando dice: “Ora non mi vedo in lui”.

Marquez su Rossi: “Lotta solo per il 10° posto…”

In attesa di tornare in pista, già da domani, ad Assen, per il Gran Premio d’Olanda, tappa storica del Motomondiale, Marc Marquez si è goduto la settimana di festeggiamenti per il ritorno al successo in gara, di domenica scorsa, in Germania. Tra le tante interviste concesse, particolare quella con il famoso youtuber spagnolo The Grefg sul suo canale Twitch. Tra le tante cose, Marquez ha parlato della situazione di Valentino Rossi non senza risparmiare giudizi: “Io non mi vedo nella sua situazione. Se non mi battessi per i podi o per i primi, non so se continuerei“.

Sulle ipotesi di ritiro del Dottore, lo spagnolo sostiene: “Valentino Rossi continua perché gli piace quello che fa. Nelle moto non c’è più un’età fissa per andare in pensione”. Però Marc riconosce i meriti indiscussi del campionissimo di Tavullia: “Quello che sta facendo ha molti meriti. Quello che ha ottenuto nessuno glielo toglie, ma ora lotta per un decimo posto…”

Le provocazioni di Marquez a Rossi

Non è la prima volta che Marquez attacca Rossi sul suo presente e futuro. Già durante il week end del Sachsenring, come in altre dichiarazioni precedenti, Marquez aveva sottolineato di non volersi immedesimarsi col Dottore: “La più grande motivazione è lottare per il podio, ma quando hai dei problemi come me e fai fatica devi rivedere le tue priorità e cambiare obiettivi – aveva detto il pilota della Honda – non capisco come faccia Valentino Rossi ad accettare la sua situazione nelle retrovie, non riuscirei a immaginarmi così”.

Tutto il Gp di Assen MotoGP™, Moto2 e Moto3 live su DAZN

SPORTEVAI | 24-06-2021 09:43