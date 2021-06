MotoGp, Lorenzo: "Rossi ha già deciso, ci scommetto". Spunta l'indizio

In queste ore dovrebbe diventare ufficiale l’accordo tra la Ducati e il team di Valentino Rossi VR46 per la fornitura delle moto di Borgo Panigale a partire dal prossimo Mondiale MotoGP. Ma a tenere banco nel Motomondiale è sempre e solo una cosa: la scelta di Rossi sul suo futuro nel mondo delle corse, nella classe regina dopo una stagione sin qui deludente. Jorge Lorenzo, acerrimo rivale del Dottore, ed ora “pensionato” delle moto, prova a giocare d’anticipo sulla scelte dell’ex collega mentre spunta l’indizio che potrebbe rivelare ancor di più la scelta di Rossi per il 2022.

Futuro in MotoGP: Lorenzo consiglia Rossi

Jorge Lorenzo, in vista dell’imminente annuncio della nascita del team Aramco VR46 che schiererà in MotoGP due Ducati a partire del 2022, ha provato a leggere nel futuro di quello che è il Deus ex machina del brand nonchè 9 volte campione del mondo, Valentino Rossi: “Mi piacerebbe vederlo ancora alla guida di una moto della casa di Borgo Panigale – ha detto l’ex pilota spagnolo in una delle dirette sul proprio canale Youtube – chissà che non ritrovi sensazioni migliori rispetto a quelle attuali”. Una speranza, un consiglio quello di Lorenzo che però subito dopo anticipa quella che che secondo lui sarà la scelta del Dottore: “Se dovessi scommettere, però, direi che a fine stagione Rossi si ritirerà. Spero di sbagliarmi”.

Rossi e il team VR46 in MotoGP: l’indizio sul 2022

Intanto come detto, già oggi sarà ufficiale il matrimonio tra Valentino Rossi, il suo team e la Ducati. Il fratello Luca Marini e un altro pilota della Academy, Marco Bezzecchi dovrebbe essere i piloti, a meno che proprio il Dottore non decida di salire sulla moto della sua scuderia. Sicuramente però Valentino ha già cominciato la campagna acquisti dei tecnici. Max Temporali, opinionista e voce tecnica della Superbike, nel sul suo blog ‘Piega & Spiega’, ha rivelato che il nascente team Aramco VR46 si sarebbe assicurato David Munoz, che al momento lavora proprio con Rossi nel team Petronas. Potrebbe essere un altro indizio anche nel senso dell’addio di Valentino al mondo delle corse.

SPORTEVAI | 23-06-2021 09:42