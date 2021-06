Lorenzo incensa Marquez: "E' tornato il migliore"

Jorge Lorenzo incensa Marc Marquez su Twitter dopo la splendida vittoria in Germania, che ha messo fine a un digiuno di 581 giorni per l’otto volte campione del mondo: “Posso solo immaginare quanto tu abbia sofferto, ma non ti sei mai arreso, come fai sempre in ogni gara. Te lo meriti più che mai, campione. E’ tornato il migliore”.

Il messaggio dell’ex centauro della Honda è stato molto apprezzato da Marquez che ha risposto: “Molte grazie Jorge”. Al Sachsenring Marquez ha vinto per l’undicesima volta consecutiva.

OMNISPORT | 21-06-2021 11:25