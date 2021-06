MotoGP, Valentino Rossi: esame Assen prima della grande decisione

Dopo aver archiviato un’altra deludente prestazione del Sachsenring, in casa Petronas si prova a guardare subito al prossimo round in Olanda.

La scuderia e i piloti dovranno nuovamente cancellare le modeste prestazioni del tracciato tedesco e resettare le loro menti per entrare in un nuovo mood: il circuito di Assen sembra infatti poter calzare a pennello per la Yamaha M1. I lunghi curvoni veloci dovrebbero esaltare l’agilità del prototipo di Iwata, qui il Dottore ha conquistato la sua ultima vittoria in MotoGP nella stagione 2017.

Per il centauro 42enne di Tavullia potrebbe essere l’ultimissima chance prima della grande decisione. Anche se una scelta Valentino l’ha già fatta…ed è ormai chiaro che voglia dedicarsi alle gare endurance sulle quattro ruote. Una decisione dettata anche dai troppi i malumori all’interno del box, soprattutto dopo certe esternazioni alla stampa malese di Razlan Razali, poi parzialmente smentite.

Fino a questo momento i tentativi di apportare delle migliorie alla sua moto sono stati un pò vani…“Dobbiamo capire cosa è successo in Germania e lavorare bene, per apportare alcuni miglioramenti prima di tornare in pista questo fine settimana. Assen è comunque una grande pista per me e mi piace molto il layout, è molto scorrevole. È un posto che mi piace davvero e provi sempre una grande emozione quando guidi lì“.

