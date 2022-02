MotoGP, Shakedown Test: Maverick Vinales svetta a Sepang

01-02-2022 15:50

Seconda giornata degli Shakedown Test a Sepang in Malesia. La sessione è stata riservata a rookie e collaudatori, con un’unica eccezione riguardante l’Aprilia che gode di concessioni. Ecco perchè quest’oggi in pista è sceso addirittura Maverick Vinales: il pilota spagnolo ha completato ben 49 giri nel suo esordio stagionale e ha firmato il miglior tempo: 1:59.833.

L’iberico si è dato da fare soprattutto in sella alla moto dell’anno scorso, anche se al box aveva a disposizione la nuova RS-GP-2002. Il tempo di riferimento è però stato realizzato con il mezzo nuovo. Vignales è stato l’unico ad infrangere il muro dei due minuti, facendo meglio anche di Pirro, collaudatore delle Ducati, che ha fermato il crono sul 2:00.565.

Terzo posto per Marco Bezzecchi (2:00.734). Il portacolori del Mooney VR46 Racing Team ha abbassato di oltre un secondo il suo riferimento nel migliore dei suoi 40 giri in sella alla Ducati. Raul Fernandez, il migliore del primo giorno, è quarto in 2’00″819 con la Ktm Tech3.

