MotoGp Stiria, pronostici: Quartararo sfida Ducati, il tributo a Rossi

Il week end del Gran Premio di Stiria che segna il ritorno in pista della MotoGP dopo un mese di vacanze estive è partito col botto nel segno dell’annuncio dell’addio alle corse di Valentino Rossi. Una notizia che segnerà tutto il fine settimana austriaco al Red Bull Ring. Almeno fuori dalle gare, perchè in quelle ci si torna a giocare il Motomondiale e si riparte dal vantaggio, 34 di Fabio Quartararo nel Mondiale piloti con i vari Johann Zarco, Joan Miller e Pecco Bagnaia pronti a giocarsi le loro chance su una pista amica della Ducati. Senza dimenticare Marc Marquez e Maverick Vinales.

L’addio di Rossi alla MotoGP segna il Gp di Stiria

Non è tra i favoriti, gli esperti di Libero Gioco lo danno a 50 per la vittoria finale ma poco importa per tutti gli amanti del motociclismo. Sarà una delle ultime gare in sella per Valentino Rossi, che ieri ha annunciato il suo addio al Motomondiale dopo 9 titoli e vittorie a dismisura che una più o una meno, contano davvero relativamente a questo punto. L’emozione per lui, per noi e per tutto il pubblico di tifosi ammirati che lo ha seguito in questi oltre 20 anni di impero, da qui alla fine sarà tante così come il tributo al campionissimo.

Gran Premio di Stiria MotoGP: Quartararo favorito

Si riparte da Fabio Quartararo in testa alla classifica Mondiale, davanti alle tre Ducati di Johann Zarco, Pecco Bagnaia e Jack Miller; tra di loro, in un fazzoletto di punti, il campione in carica Joan Mir e l’altra Yamaha ufficiale di Maverick Vinales pure lui all’addio ma solo dalla casa di Iwata il cui posto sarà preso proprio da Morbidelli, assente infortunato in Austria, sostituito da Crutchlow. Questa la fotografia del Mondiale piloti con il francese della Yamaha logico favorito ma solo per la leadership. Gli esperti di Libero Gioco lo danno come quota a 5,00.

Ducati all’attacco, Red Bull Ring pista favorevole

Iannone, Dovizioso, Lorenzo e poi ancora una doppietta di Dovizioso. L’Austria è da sempre, dal ritorno alla Red Bull Ring, terreno di caccia per la Ducati che ci ha vinto 5 delle ultime 5 gare in MotoGP. Facile quindi pronosticare i vari Bagnaia, Miller e Zarco tra i favoriti. Proprio l’italiano e l’australiano sono accrediti delle quote migliori dopo quella di Quartararo, dati a 7,50 dagli esperti di Libero Gioco. Un po’ meno fiducia in Zarco, dato a 10,00, che pure, al momento, è il diretto inseguitore di Quartararo in classifica.

Motomondiale Gp Stiria: gli altri favoriti, c’è Marquez

La pausa dopo la prima parte della stagione avrà sicuramente giovato a Marquez che in Germania ha ritrovato la vittoria quindi sembra stia tornando quello di un tempo al pari della sua Honda, la fiducia nello spagnolo c’è, dato a 7,50 al pari delle Ducati e anche dello stesso Jorge Martin giovane variante anomala, e di un Miguel Oliveira oramai più che una mina vagante con la sempre più vincente e convincente Ktm.

Una buona quota, da tenere in considerazione, al pari di quella di Zarco, ce l’ha anche Vinales che oramai fuori dal progetto Honda, potrebbe correre con meno responsabilità e tornare a stupire come a inizio stagione. Non convince più di tanto invece Mir a 20,00. Mentre per amanti del vintage, nel week end che ha sancito l’addio annunciato da Rossi al Motomondiale, tornano in gara da una parte Cal Crutchlow, come detto per sostituire Morbidelli in Petronas, e il mitico Dani Pedrosa wild card con la Ktm. Quotati a 50,00 ricordando che la classe non è acqua…

SPORTEVAI | 06-08-2021 08:00