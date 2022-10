MotoGp, Stoner si sbilancia sul Mondiale

15-10-2022 15:46

L’ex pilota della Ducati Casey Stoner, presente a Phillip Island per assistere al Gran Premio d’Australia di MotoGp, in un’intervista a MotoGp.com si è sbilanciato sul Mondiale della classe regina: “Chiaramente Bagnaia merita un titolo. Può vincerlo quest’anno, e se non lo fa sono sicuro che tornerà a combattere l’anno prossimo”.

Secondo Stoner, Bagnaia è al momento in una posizione migliore rispetto a quella di Quartararo: “Da metà stagione ha raccolto una quantità enorme di punti. Se Fabio ottiene un paio di buoni risultati ritroverà slancio e il campionato si farà difficile per Pecco. Ho molto rispetto per lui, è un pilota che riflette molto sulle cose e ha un grande rispetto per gli altri piloti. Inoltre, il suo capotecnico è un mio buon amico, è stato il mio capotecnico per sei anni”.