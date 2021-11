MotoGP, storica svolta ecologica dal 2027

24-11-2021 16:12

Anche la MotoGP si affaccia al mondo ecosostenibile. La classe regina infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha annunciato che entro il 2024 il carburante in tutte le classi sarà almeno per il 40% di origine non fossile, percentuale che salirà al 100% entro il 2027.

Un passo in avanti decisivo verso un futuro sempre più verde. Il Presidente FIM Jorge Viegas ha commentato entusiasta la notizia: “Sono fiero di questo annuncio dopo mesi ed anni di negoziati con compagnie petrolifere e costruttori – ha sottolineato Viegas -. La MotoGP diventerà leader della vera rivoluzione, dimostrando che è possibile divertirsi anche con carburanti ecosostenibili. Ci auguriamo di eliminare completamente i combustibili fossili entro il 2027, guidando la via del cambiamento”.

Dopo il Presidente Fim, anche il CEO Dorna Carmelo Ezpeleta ha speso alcune parole dopo l’annuncio della MotoGP: “Un ringraziamento va a tutti coloro che si sono uniti per questo cambiamento radicale. Le motociclette sono vitali per la società ed i carburanti ecosostenibili sono un aspetto chiave per creare un mondo migliore.”

