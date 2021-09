MotoGP, super Marquez nelle libere in Aragona. Male Valentino Rossi

Marc Marquez sente aria di Aragona e si scatena.

Il pilota spagnolo della Honda ha fatto registrare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gp in programma domenica 12 settembre sul circuito del Motorland di Alcañiz, tredicesima prova del Mondiale 2021 di MotoGP.

Marquez, vincitore su questo tracciato in cinque occasioni tra il 2013 e il 2019, ha impressionato riuscendo a stabilire il nuovo record della pista con il tempo di 1:48.048.

Insomma, siamo ancora al venerdì, ma il sei volte campione del mondo MotoGP e la sua Honda sembrano avere le carte in regola per giocarsi il successo in Aragona, circuito storicamente favorevole alla casa di Tokyo e mal digerito tanto dalla Yamaha e dalla Ducati, che qui non vincono rispettivamente dal 2015 con Jorge Lorenzo e addirittura dal 2011 con Casey Stoner.

Difficoltà che le scuderie di Iwata e Borgo Panigale hanno confermato anche nelle prime libere, dato che alle spalle di Marquez il migliore è stato il campione del mondo in carica Joan Mir staccato di 9 decimi con la Suzuki, vittoriosa ad Alcaniz nel 2020 con Alex Rins.

Terzo posto per la Ducati di Pecco Bagnaia, staccato di 1”145 da Marquez: anche il pilota torinese ha comunque destato una buona impressione fissando il record nel primo e nel secondo settore.

Quarta la Honda di Alex Marquez davanti all’altra Ducati ufficiale, quella di Jack Miller. Sesto tempo per l’Aprilia di Aleix Espargarò, quindi la Ducati Pramac di Johann Zarco. Solo ottava la Yamaha del leader del mondiale Fabio Quartararo, a poco meno di un secondo e mezzo dalla vetta.

Chiudono la top ten le Honda di Takaaki Nakagami e Pol Espargarò. Bene Enea Bastianini, undicesimo con la Ducati Avintia, non altrettanto l’attesissimo Maverick Viñales. Lo spagnolo, al debutto ufficiale con l’Aprilia, non è andato oltre un modesto 19° posto, davanti a Valentino Rossi.

Per il ‘Dottore’, mai in grado di scendere sotto il secondo e mezzo di distacco dal primo posto, da registrare ancheuna brutta caduta nella parte finale della sessione, quando Rossi ha perso l’anteriore in ingresso: nessun danno fisico per il pilota di Tavullia, ma moto distrutta, triste presagio di un altro weekend che si annuncia in salita.

OMNISPORT | 10-09-2021 11:03