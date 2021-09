MotoGP, Valentino Rossi svela uno dei rimpianti della carriera

Con il titolo mondiale che sembra ormai indirizzato verso la Costa Azzurra, terra natale di Fabio Quartararo che Gran Premio dopo Gran Premio sta aumentando il vantaggio in classifica su una concorrenza alla quale sembra mancare la continuità di risultati, proprio una delle qualità mostrate quest’anno dal francese della Yamaha, la parte finale del Mondiale 2021 della MotoGP sembra destinata a far parlare di sé grazie ad alcune importanti ed accattivanti novità riguardanti il mercato piloti.

Nel Gp di Aragona ci sarà il debutto di Maverick Viñales con l’Aprilia, mentre nel weekend successivo, quello del GP di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico, avverrà l’esordio di Andrea Dovizioso sulla Yamaha Petronas, dove il pilota forlivese prenderà il posto di Franco Morbidelli, promosso nel team factory proprio al posto di Vinales.

‘Dovi’ comporrà quindi una coppia da sogno con Valentino Rossi e salvo sorprese diventerà l’ultimo compagno di scuderia del Dottore.

Valentino Rossi, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del Gp d’Aragona, non ha nascosto il rimpianto per non poter fare coppia con Dovizioso anche nella prossima stagione:

“Penso che quella con me e Dovi sarà una bella squadra, due italiani con esperienza. Inoltre ho sempre avuto un buon rapporto con Andrea. Non sono ancora riuscito a parlargli, ma sono curioso di vedere come si troverà in Yamaha e alla guida della M1, che è molto diversa dalla Ducati. Sarebbe stato bello correre insieme anche nel prossimo campionato, ma io mi ritirerò…”.

Rossi (mai sul podio in Aragona) ha poi allungato lo sguardo sulle prossime corse, nella speranza di chiudere stagione e carriera con un risultato di livello: “Per me non è mai stata una pista fortunata e tra l’altro l’anno scorso ho pure saltato il Gp perché avevo contratto il Coronavirus. Pare che farà molto caldo e che quindi le condizioni saranno diverse rispetto al passato. Mi auguro di avere buone sensazioni. Oltre ad Aragon anche Valencia non è mai stata una pista favorevole per me, ma poi ci saranno le due gare di Misano dove spero di fare bene così come ad Austin così come a Portimao”.

Infine un’altra battuta (amara) sui problemi avuti in stagione con le gomme: “In questi anni sto soffrendo molto con le gomme, che sono troppo morbide per me. A Silverstone avrei dovuto correre con la dura, ma faceva troppo freddo e non è stato possibile. Sembra che dal prossimo anno la situazione migliorerà un po’, ma purtroppo per me sarà troppo tardi…”.

OMNISPORT | 09-09-2021 19:58