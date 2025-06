F1 Barcellona, all in Leclerc, Hamilton al veleno: "Regola ali soldi buttati". McLaren e Max, che prima curva!

Sarà un Gran Premio di Spagna interessante al Montmelò: Ferrari ottimista sia con Leclerc ha tenuto un set di gomme per la gara, che con Hamilton. Entrambi puntano al podio. Prima curva da brividi con Piastri. Norris e Verstappen. Stroll forfait

Piastri e Norris davanti a tutti, Max Verstappen che medita la grande beffa al via infilando entrambe le McLaren. E le Ferrari ottimiste come sempre ma forse, stavolta a ben donde con Hamilton incredibilmente positivo e Leclerc che ha puntato tutto sulla gara. Questo in sintesi il pre del Gran Premio di Spagna. Alle ore 15 “scatenate l’inferno” come direbbe Guido Meda sulla pista di Barcellona nella prima corsa dopo l’introduzione delle nuove regole sulle ali anteriori che proprio Lewis ha derubricato come una “spesa inutile”.

Leclerc ha puntato tutta sulla gara

La decisione l’ha presa lui. E se ne è assunto la responsabilità. Con il team e nelle dichiarazioni post qualifica. Charles Leclerc ha fatto all-in sul Gran Premio di Spagna. Sacrificando il secondo time attack nel Q3 e quindi almeno due, a forse tre posizioni in griglia di partenza. Sarebbe potuto essere in seconda fila, accanto a Verstappen. Partirà in quarta alle spalle di Hamilton e Antonelli.

Charles si è tenuto due treni di gomme medie e uno di gomme soft. Tutti i ‘big’ avranno a disposizione tre set di gomme nuove, uno di hard, uno di medie ed uno di soft, mentre Leclerc potrà contare (oltre al set di hard) su due treni di medie. Pensando più alla gara che alla qualifica. Conscio di poter riprendere sul passo quelle posizioni perse in griglia. E magari sognando qualcosa di più, nel finale, quando gli altri per forza di cose, avranno gomme più usate e lui potrà giocarsi il jolly della gomma nuova. Basterà per i sogni di gloria? O almeno per puntare al podio?

Hamilton soddisfatto, vuole il podio

Lewis non ha seguito la strategia di Leclerc, arrivando in qualifica con cinque set di soft nuove che gli hanno permesso di mantenere due treni in Q3 e capitalizzando il tutto con la quinta posizione finale. Hamilton ha sensazioni positive, sente finalmente la macchina e sul passo crede di poter competere per qualcosa di più di un semplice quarto o quinto posto, obiettivo minimo della Ferrari che sulla carta sembra superiore alle Mercedes, specie in gara.

“L’obiettivo per la gara è quello di cercare di salire sul podio, dato che non ci salgo da troppo tempo”.

Hamilton al veleno contro la regola sulle ali

Cambiare tutto per non cambiare niente. Almeno in qualifica i valori in pista sono rimasti gli stessi anche con l’introduzione proprio a Barcellona della tanto attesa direttiva tecnica TD018 che doveva mettere un giro di vite alla flessibilità delle ali anteriori. Giro di vite non proprio ferreo. Visto che le ali continuano a flettersi e la McLaren continua a comandare con tanto di doppietta in griglia di partenza.

Hamilton è stato molto severo nelle dichiarazioni: “Che spreco di soldi, la regola ha sprecato i soldi di tutti. Non è cambiato nulla. Le ali di tutti si piegano ancora, è solo metà della flessione, e tutti hanno dovuto costruire nuove ali e spendere più soldi per realizzare queste…”

Piastri, Norris e Verstappen promettono scintille alla prima curva

La griglia di partenza parla chiaro. C’è la McLaren di Oscar Piastri davanti a tutti. Con lui in prima fila Lando Norris. In seconda fila Verstappen con la Red Bull e poi Russell con la Mercedes. Quindi la prima Ferrari, quella di Lewis Hamilton quinto che in terza fila avrà al suo fianco Kimi Antonelli. Alle spalle dell’inglese c’è l’altra rossa di Charles Leclerc.

Quel terzetto lì davanti potrebbe fare scintille in partenza. Tra i due McLaren c’è tensione vista anche la classifica piloti che li vede testa a testa giocarsi il Mondiale. Finora è filato tutto liscio o quasi ma ieri Piastri si è rifiutato di dare la scia a Norris chiamandolo “furbino” in radio. E c’è poi Verstappen che medita la partenza perfetta stile Imola per beffare entrambe le papaya. Insomma l’imbuto della prima curva si profila interessante.

Forfait Stroll: perchè non corre il GP di Spagna

Nella tarda serata di sabato l’Aston Martin ha comunicato il forfait di Lance Stroll che non correrà il Gran Premio di Spagna. Il pilota canadese, che sarebbe partito 14° in griglia, si è arreso al dolore al polso e alla mano, già operata nel 2023.

Questa la nota dell’Aston Martin: “Nelle ultime sei settimane Lance ha avvertito dolore alla mano e al polso, che il suo medico ritiene sia correlato all’intervento chirurgico a cui si è sottoposto nel 2023. Di conseguenza, il suo team medico ha confermato che non gareggerà e che si sottoporrà a un’operazione per risolvere il problema”