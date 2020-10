MotoGp: test Lorenzo, Quartararo sbotta con Yamaha

Fabio Quartararo non nasconde il suo disappunto per come Yamaha sta utilizzando Jorge Lorenzo, tester di lusso della scuderia di Iwata: “Lorenzo ha svolto i test di Sepang e ora Portimao con la moto 2019, secondo me bisognerebbe migliorare in questo”.

Il centauro francese sperava in un apporto superiore: “Non so perchè stesse girando con la Yamaha 2019, servirebbero più dettagli possibile per la stagione in corso”.

Quartararo non ha però partecipato ai test: “Non volevo rischiare infortuni a Portimao, conoscevo già il tracciato, volevo evitare infortuni”.

Mir, suo avversario nelle categorie minori, sembra ora il rivale numero uno per il titolo: “La situazione è completamente diversa ora rispetto al passato, siamo cambiati tanto, siamo cresciuti, non credo che conoscere così bene Mir possa influire sulla lotta al titolo. Può vincere senza vittorie? Per me non vale, ma in questo Mondiale così pazzo tutto può succedere”.

OMNISPORT | 08-10-2020 17:46