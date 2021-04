MotoGp, Valentino Rossi ci crede: il messaggio prima di Jerez

Riscatto obbligatorio: Valentino Rossi dopo un difficile avvio di 2021 cerca di rialzarsi a Jerez in vista del Gran Premio di Spagna: nella scorsa stagione proprio sul tracciato iberico aveva ottenuto l’ultimo podio.

Dodicesimo all’esordio a Losail, fuori dai punti nel Gp di Doha, a terra a Portimao: il nove volte campione del mondo ha fretta di riscattarsi e di affermarsi finalmente con la Yamaha del team Petronas. “Jerez è una delle piste nelle quali non vedo l’ora di correre durante l’anno perché ho tanti bei ricordi legati a questo tracciato. L’anno scorso, ad esempio, sono riuscito a salire sul podio in occasione del secondo weekend di gara”.

“Il mio passo in gara in Portogallo era migliore rispetto alle corse precedenti, quindi mi approccio a questo fine settimana con più ottimismo in confronto alle altre vigilie”. Il Dottore, tornando sulla gara di Portimao, spiega di aver “migliorato il setting in frenata e la dura davanti mi ha dato migliori sensazioni. Mi spiace per l’errore che ho commesso perché davvero potevo fare una bella gara, non ero lontano dal gruppetto che poi si è giocato il podio“.

Jerez è una pista favorevole alla Yamaha, Quartararo nella scorsa stagione ottenne un doppietta: “La conosciamo benissimo tutti e in tanti lì vanno forte. Daremo il massimo nella speranza di tornare ad occupare le posizioni di vertice dove dobbiamo stare“.

Fiducia anche da parte del compagno di scuderia di Valentino Rossi, Franco Morbidelli, che in Portogallo ha invece ottenuto un incoraggiante quarto posto: “La pista di Jerez è davvero bella e lì sono stato veloce. L’anno scorso ero molto vicino a finire sul podio in entrambe le gare che abbiamo fatto a Jerez, quindi spero che questa volta riusciremo davvero a fare un podio. Quest’anno la competizione è più dura e il livello è più alto, ma farò del mio meglio per rimanere il più vicino possibile ai primi tre e dovremo solo aspettare e vedere se ce la farò. Siamo pronti a dare il massimo”.

OMNISPORT | 27-04-2021 15:16