MotoGp, Valentino Rossi ci crede: "Trovate nuove motivazioni"

I test della MotoGp a Valencia hanno riportato il sorriso sulle labbra di Valentino Rossi dopo un weekend di gara da dimenticare: la nuova Yamaha promette bene. "Ho guidato la nuova moto e l’ho portata per il 90% perché mi sono trovato bene. Siamo già verso il 2020. La M1 è diversa sia come telaio che come motore, ma a livello di primo feeling siamo già messi bene. Abbiamo buone idee per lo sviluppo", sono le parole riportate da Motorsport.

"Sul rettilineo dobbiamo andare più forte. Siamo un po’ più veloci, questo nuovo motore non è male. Mi piace come sta lavorando la Yamaha, c’è meno confusione rispetto al passato", ha aggiunto il Dottore.

Il lavoro con il nuovo capo tecnico Munoz prosegue bene, anche se ancora in fase di rodaggio: "Mi sono trovato bene con Munoz, ma ci vuole ancora un po’ di tempo. Me lo aspettavo però perché lo conosco già. Ha lavorato bene già con il nostro team. Il lavoro è simile, ma deve ancora studiare perché questa non è la Moto2. Sono importanti per noi questi test".

Rossi sente di aver ritrovato l'entusiasmo, essenziale per poter continuare anche dopo il 2020: "In ogni caso è bello perché abbiamo nuove motivazioni. Sono riuscito ad essere veloce anche con le gomme usate, quindi sono molto soddisfatto. Il forcellone in carbonio già l’ho provato in passato, non fa tanta differenza, ma a me piace, quindi lo terrò. Credo sia una cosa interessante da valutare per il prossimo anno. Rinnovo come Bonucci alla Juventus? Fino al 2024 non ce la faccio… è un po’ troppo".

Sta facendo discutere i tifosi intanto la foto che Marco Melandri ha postato su Instagram: un'immagine che lo ritrae insieme a Silvano Galbusera, che, ormai ex capo tecnico di Valentino Rossi, nella prossima stagione sarà nel test team della Yamaha. Possibile che Macio, che si è appena ritirato dalle corse dopo l'ultima stagione in Sbk, torni subito in sella come test rider della scuderia giapponese.

"2020 di nuovo insieme….???", è il commento seguito dagli hashtag #mm33 #2020 #silvanogalbusera #testteam #worldsbk #motogp #novita #moto #motorbike #motorcycle #motoe.

SPORTAL.IT | 20-11-2019 15:02