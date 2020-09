MotoGp, Valentino Rossi: è arrivato l'annuncio ufficiale sul suo futuro

Valentino Rossi ha firmato con il team Petronas e correrà nel Motomondiale su una Yamaha M1 anche nel 2021. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla casa di Iwata: per il numero 46 la prossima sarà la quindicesima stagione in sella a una Yamaha.

“Siamo felici che Rossi continui a correre nel 2021 in MotoGP e sono certo che lo siano anche gli appassionati – ha spiegato il boss di Yamaha, Jarvis -. Avevamo messo in chiaro che se Valentino avesse manifestato il desiderio di continuare a correre avrebbe mantenuto il supporto ufficiale da parte della Yamaha ed è stato esattamente così. Sarebbe stato triste vedere dire addio a Rossi a questo mondo in una stagione segnata dal Coronavirus. Voglio ringraziare il management del team Petronas per l’entusiasmo e la piena collaborazione con la quale accolgono Rossi all’interno del loro team. Sono una struttura giovane, ma hanno già dimostrato di poter vincere. Sono certo che Valentino con loro potrà continuare ad esprimere il suo miglior livello”.

Queste le parole del Dottore: “Sono molto contento di continuare a correre nel 2021 e di farlo insieme al team Petronas. Il livello in MotoGP è sempre più alto per essere competitivo l’allenamento deve essere rigoroso. Voglio però continuare a fare la vita d’atleta e voglio continuare a correre”.

“La Yamaha ha garantito il supporto ufficiale che mi aveva promesso inverno e il team Petronas è molto giovane, ma molto competitivo. Cambiare capotecnico con l’arrivo di David Munoz per me è stato decisivo, nel box c’è una bella atmosfera, lavoriamo bene e mi seguirà in Petronas. Sarà anche bello avere come compagno di box Franco Morbidelli, pilota cresciuto nella VR46 riders academy”.

Il team manager di Petronas Razlan Razali ha accolto così Valentino: “In nome di tutto il team Petronas dichiaro che è per me un onore accogliere una leggenda e un’icona come Valentino Rossi all’interno del nostro team per il prossimo anno. La sua esperienza sarà un asset importante per noi per proseguire la nostra crescita in questa categoria in una stagione che sarà la terza per noi al top del Motomondiale. Daremo il massimo per ripagare la fiducia che ha riposto in noi. Non vediamo l’ora di vivere la prossima stagione nella quale siamo certi che la combinazione tra Rossi e Morbidelli formerà una coppia fortissima”.

