MotoGp: Valentino Rossi, inizia l'era Petronas: "Voglio vincere"

E’ ufficialmente iniziata l’avventura in Petronas per Valentino Rossi. La nuova M1 del Dottore e di Franco Morbidelli è stata svelata: la livrea è neroceleste, i colori dell’azienda malese. “Non vedo l’ora lavorare con questa squadra – sono le parole del numero 46 -. Hanno ottenuto grandi risultati, soprattutto l’anno scorso, e il mio obiettivo è di proseguire su questa strada e fare bene. Al mio fianco avrò un pilota come Franco Morbidelli, che conosco bene e mi aspetto molto da questa collaborazione. È strano ma bello vedermi con questi nuovi colori, inizia una nuova avventura e sono molto carico”.

“È bello vedere la mia nuova moto e mi piacciono molto i colori di livrea, tuta e casco. L’obiettivo per il 2021 è di essere competitivo, lottare per il podio, vincere delle gare e lottare per una buona posizione in campionato del mondo a fine stagione. Siamo tutti molto concentrati a fare del nostro meglio. Vedo la squadra molto motivata e anche io darò il massimo per raggiungere insieme il miglior risultato possibile a fine stagione”.

Così Franco Morbidelli: “È bello poter restare ancora nella stessa squadra: qui c’è un’atmosfera molto professionale e tanto impegno a livello tecnico, ma la cosa che apprezzo maggiormente è la qualità della gente che ci lavora. È un privilegio essere qui, abbiamo ottenuto bei risultati, mi aspetto di poter disputare una bella stagione, sono curioso di avere nel box affianco Valentino Rossi, un amico e un mito e non vedo l’ora di salire in sella alla mia M1 per fare ancora meglio dello scorso anno”.

OMNISPORT | 01-03-2021 11:41