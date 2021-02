MotoGp, Dovizioso svela un retroscena con Valentino Rossi

Andrea Dovizioso non ha trovato una scuderia per continuare in MotoGp e, al momento, il pilota ex Ducati si sta allenando in Sardegna in motocross. Negli ultimi tempi, si è parlato molto di un suo possibile approdo alla Honda, per sostituire Marc Marquez. Voci assopite col passare dei giorni, col campionato ormai alle porte.

Nel frattempo Dovizioso, ai microfoni di DAZN, ha voluto raccontare uno dei periodi più difficili in carriera in MotoGp. Nel 2012, quando il 34enne era in sella alla Yamaha, ottenne ottimi risultati con la moto non ufficiale, ma non venne premito la stagione successiva: “L’unico momento che mi ha molto disgustato… Per varie circostanze. L’unico anno che ho trascorso in Yamaha è stato con una moto che non era quella ufficiale. E nonostante non avessi avuto evoluzioni durante la stagione, sono riuscito a fare una buona stagione ed essere il secondo pilota Yamaha“.

Al termine della stagione, la casa giapponese preferì Valentino Rossi ad Andrea Dovizioso: “Lorenzo è stato il primo pilota Yamaha ed io il secondo. Pertanto, sarebbe stato del tutto naturale entrare nel team ufficiale l’anno successivo. Ma le circostanze non lo permettevano. Dopo aver trascorso due anni in Ducati, Valentino ha deciso di tornare in Yamaha, che lo hanno accolto senza pensarci due volte. Quello è stato l’unico momento che non mi è piaciuto perché non ho avuto la possibilità di lavorare“.

Nella stagione successiva, Dovizioso firmò così con la Ducati. Una storia durata ben 8 anni, dove il pilota italiano ha sfiorato il titolo in tre occasioni consecutive, arrivando 2° in classifica. L’ultima stagione, con l’infortunio di Marquez, Dovizioso avrebbe potuto approfittare della situazione, ma così non è stato, terminando con un deludente 4° posto.

Probabilmente, adesso, tornerà a correre in MotoGp nel 2022. Dovizioso ha rivelato di non aver fretta di tornare nel campionato a due ruote più bello del mondo, godendosi così un po’ di riposo e qualche gara in motocross, altra grande passione.

OMNISPORT | 14-02-2021 16:55