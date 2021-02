Valentino Rossi: Uccio rivela un indizio sul futuro del Dottore

Valentino Rossi deciderà se continuare la sua carriera anche nel 2022 dopo le prime 6-7 gare con il suo nuovo team, Yamaha Petronas. A rivelarlo è Alessio “Uccio” Salucci, amico e braccio destro del Dottore, in un’intervista a Sky Sport 24.

“Dipenderà molto dalle gare, dopo 6-7 GP vedremo se si starà divertendo e quanto sarà competitivo, a quel punto faremo una scelta“, sono le parole del collaboratore più stretto del numero 46.

Rossi deciderà in questi mesi anche come muoversi con il suo Team VR46, che potrebbe presto debuttare in MotoGp: “I nostri ragazzi sono cresciuti più velocemente del previsto, è arrivato il momento di pensare di fare un team in MotoGP. La strada è lunga, il passo da fare è importante anche dal punto di vista economico, siamo di fronte a mesi fondamentali. Non sappiamo con che moto eventualmente passare in MotoGP, di sicuro tutti sappiamo che il nostro cuore è con Yamaha“.

Il nove volte campione del mondo ha dovuto cancellare un test privato a Portimao a causa del maltempo: “Dovevamo partire questa sera per Portimao, invece stiamo pensando di rinviare i test dell’Academy alla prossima settimana perchè le condizioni meteo sono davvero disastrose. Se dobbiamo andare in Portogallo per non poter fare nulla preferiamo spostare la data”.

