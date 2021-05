MotoGP, Viñales il più veloce nel warm up. Marquez cade ancora

Maverick Viñales è stato il più veloce nel warm up del Gran Premio di Spagna classe MotoGP che si correrà sul circuito di Jerez de la Frontera.

Il pilota della Yamaha ha fermato il cronometro sul tempo di 1:37.642, precedendo la Ducati Pramac di Johann Zarco e l’altra Yamaha ufficiale, quella di Fabio Quartararo, che partirà dalla pole position.

Quarto tempo per la KTM di Brad Binder, brillante in tutto il weekend, poi Joan Mir con la sua Suzuki e Franco Morbidelli, che scatterà dalla prima fila con il secondo miglior tempo.

Altri due italiani nella top ten, Enea Bastianini settimo con la Ducati Avintia davanti a Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale.

Chi non se la passa bene è Valentino Rossi, solo 20°, ma soprattutto Marc Marquez, vittima di un’altra caduta dopo il grande spavento di sabato.

Il pilota della Honda ha perso il controllo della moto alla curva 4: moto distrutta, ma nessuna conseguenza fisica per Marquez, che ha concluso il warm up al 14° posto, la stessa posizione che il sei volte iridato in MotoGP avrà nella griglia di partenza.

OMNISPORT | 02-05-2021 10:39