MotoGP, Zarco avvisa la Ducati: "Se hanno dubbi, possono prendere me"

23-06-2022 21:59

La Ducati non ha ancora deciso il nome del compagno di squadra di Pecco Bagnaia nel team ufficiale. Il sostituto di Jack Miller sarà uno fra Enea Bastianini e Jorge Martin, non di certo Johann Zarco. Eppure, il francese sarebbe prontissimo, come confessato nella conferenza stampa del giovedì del GP d’Olanda.

Queste le sue parole: “Che resterò nel team Prima Pramac con una Ducati ufficiale è quasi sicuro, ma ho detto a Ciabatti e Dall’Igna che se sono così incerti tra un italiano e uno spagnolo, allora possono prendere un francese – ha detto Zarco -. Non mi sento sminuito. Sto davvero bene in Pramac, anche se il team ufficiale rappresenta un sogno”.