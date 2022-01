MotoGP, Zarco: “Marc Marquez è ancora un Superman”

04-01-2022 13:46

Marc Marquez si ricorderà del 2021 soprattutto perchè è riuscito a tornare in sella alla sua moto dopo il brutto incidente al braccio che lo ha lasciato fermo un anno. Non solo: lo spagnolo è riuscito anche a vincere in tre occasioni: Sachsenring, Austin e Misano.

Purtroppo il 2021 ha portato con se un ulteriore problema per Marquez. La diplopia emersa dopo un incidente in allenamento verso il finale di stagione ha però costretto il campione di Cervera ad alzare bandiera bianca per gli ultimi due impegni del campionato e per i test, e ad oggi non c’è ancora una data certa sul suo recupero, tanto che si inizia ad ipotizzare una possibile assenza alle prove di Sepang di inizio stagione programmate per febbraio.

In una intervista concessa a Dazn, il pilota Ducati Pramac, Johann Zarco, ha espresso parole di stima verso il rivale: “Anche se ha meno capacità fisiche rispetto al passato, ha mostrato una condizione incredibile. E questo, in coppia con il suo talento, gli ha permesso di ottenere delle vittorie nel 2021, nonostante non abbia avuto forza in un braccio. Non ci sono molti piloti come Marc Marquez. Era un Superman, anzi, lo è ancora“, ha chiosato l’esperto centauro transalpino.

OMNISPORT