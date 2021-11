MotoGpP, Jack Miller: "Ottimo segnale tre Ducati sul podio"

14-11-2021 15:27

Jack Miller è arrivato terzo al traguardo del GP di Valencia, 18° e ultimo Gran Premio della stagione 2021 di MotoGP. Miller, assieme a Pecco Bagnaia e a Jorge Martin rispettivamente primo e secondo, formano un terzetto che deve rendere orgogliosa tutta Ducati e che, inoltre, fai molto ben sperare in ottica 2022, quando la moto di Borgo Panigale si presenterà al via come la grande favorita per la vittoria finale.

Al termine della gara l’australiano Miller ha spiegato come mai inizialmente c’era ampio distacco rispetto ai primi due:

“All’inizio sia Martin che Bagnaia hanno spinto tanto, ho cercato di stare al loro passo, ma non ci sono riuscito, quindi sono stato cauto. Ho anche perso il ritmo a un certo punto della gara, sono finito indietro: così poi mi sono ripreso, e alla fine è andata bene. A 14 giri dalla fine ho ripreso il ritmo, è vero, ma era troppo tardi, non sono riuscito a recuperare sui due che avevo davanti. Sono comunque contentissimo che ci siano tre Ducati sul podio, è un grande segnale per la prossima stagione”.

