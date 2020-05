Motomondiale 2020, il Mugello non si arrende

"Anche se sarà un sacrificio farlo a porte chiuse, dovremmo mobilitare la Città metropolitana di Firenze, la Regione Toscana e tutte le istituzioni sportive per mantenere, anche in una situazione come quella di quest'anno, il Mugello fra i dodici Gran premi motociclistici che ci saranno". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale toscano Eugenio Giani nel corso di una conferenza stampa svoltasi quest'oggi a Palazzo del Pegaso a Firenze.

"Problemi sorgeranno se questo numero di dodici Gran Premi, contraendosi, fosse limitato, ma questa è una questione internazionale e non riguarda noi, e nel caso ne prenderemmo atto – ha aggiunto Giani -. Dobbiamo fare di tutto perché il Gp d'Italia venga svolto nell'autodromo del Mugello, lo ritengo essenziale anche se questa volta comporterà, più che risorse, un impegno di sponsorizzazione e di assistenza e quindi più costi che ricavi. Il prestigio ed il significato che il circuito del Mugello ha proprio nel mondo del motociclismo rende questo Gran Premio importantissimo, quindi saremo tutti vicini all'organizzazione del Gp del Mugello anche se si dovesse svolgere a porte chiuse. Guai a farsi scappare quello che da anni rappresenta l'emblema ed il simbolo del motociclismo in Italia".

SPORTAL.IT | 12-05-2020 14:08