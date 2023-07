Mountain bike, 17enne nazionale Usa travolto e ucciso mentre si allenava

Ancora sangue sull’asfalto. Ancora un ciclista travolto e ucciso in strada mentre si allenava. La vittima, Magnus White, aveva soltanto 17 anni ed era quello che si definisce un predestinato. Talento assoluto delle due ruote, di quelli dal futuro assicurato: faceva infatti parte della nazionale statunitense di mountain bike. Si stava allenando nei pressi di casa sua, a Boulder, in Colorado, quando un veicolo lo ha investito. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul sito ufficiale della Federazione viene ricordato come “un astro nascente”. White si era aggiudicato un campionato nazionale juniores di ciclocross nel 2021 guadagnandosi così un posto nella nazionale degli Stati Uniti. Con la selezione a stelle strisce ha gareggiato in Europa ed era stato poi scelto per rappresentare nuovamente gli Stati Uniti ai Mondiali di ciclocross di quest’anno nei Paesi Bassi.

It is with an extremely heavy heart that we share the news that 17-year-old Magnus White has passed away in a training accident.

Please read USA Cycling’s statement in Memory of Magnus White: https://t.co/vZryL710K8 pic.twitter.com/q8CCkJnYdL

— USA Cycling (@usacycling) July 30, 2023