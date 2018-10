Mourinho-Agnelli, colloquio a sorpresa: ecco il contenuto

In fondo, è tutta una questione di numeri. Tra tre e dieci c’è una differenza di sette, altro numero chiave in questa vicenda, in quanto quello degli scudetti consecutivi, attuali, della Juventus…

Facciamo chiarezza. Manchester United-Juventus è stata, insieme alla gara contro il Napoli, la partita-chiave dei primi due mesi di stagione dei bianconeri, giunti a fine ottobre senza macchie eccetto il pareggio contro il Genoa e qualche vittoria… troppo sofferta contro alcune medio-piccole del campionato, come Chievo, Parma ed Empoli. Inezie nell’arco di un’annata in cui è fondamentale preservare una buona condizione in vista del rush finale che, stando così le cose, rischia di vedere la squadra di Allegri impegnata più sul fronte europeo che su quello di una Serie A nella quale alle rivali dei campioni d’Italia manca la continuità che invece contraddistingue Chiellini e compagni.

Tornando ai numeri, non quelli delle occasioni sprecate dagli attaccanti bianconeri e che fanno infuriare Allegri, gli ultimi minuti a Old Trafford sono stati bollenti per il botta e risposta tra i tifosi bianconeri e José Mourinho: da una parte gli insulti ripetuti in un irresistibile climax vocale e dovuti al passato, vincente, sulla panchina dell’Inter, dall’altro la replica immediata del portoghese, che, quasi disinteressato alla pesante sconfitta che la sua squadra stava subendo, ha agitato più volte il numero tre, evocando ovviamente il Triplete realizzato dall’Inter nella magica primavera del 2010.

A fine partita lo 'SpecialOne' ha rincarato la dose, sferzando così il popolo bianconero: "La Juventus ha vinto lo scudetto per sette anni di fila e ha giocato due finali di Champions, ma non sono contenti di quello che hanno, vogliono di più. Fanno tutto per provare a vincere non voglio dire la Champions ma per vincere il Triplete. Che per ora non appartiene a loro: purtroppo per i loro tifosi, l'abbiamo vinto solo noi. Ma penso ci siano vicini".

Un attacco in punta di fioretto, preceduto dagli elogi a Bonucci e Chiellini ("Dovrebbero tenere un corso ad Harvard per come si difende") e dai ringraziamenti per l’ottimo trattamento ricevuto da Allegri e dalla società.

A tal punto che lo stesso Mourinho ha confessato a 'Tuttosport' il contenuto di un colloquio con Agnelli, avuto nel tunnel che conduce al campo di Old Trafford: “Ho detto al presidente Andrea Agnelli che questa stagione si apprestano a vincere l’ottavo scudetto consecutivo, ma lui mi ha risposto che non gli basta e che vuole arrivare a dieci tricolori di fila”. Sottinteso, quindi, come il sogno di Agnelli sia mettere a segno almeno un Triplete. Un pessimo colpo per chi si immagina una Juventus meno concentrata sul fronte italiano nella seconda parte della stagione.

SPORTAL.IT | 29-10-2018 13:45