Mourinho esonerato dal Tottenham

José Mourinho non è più l’allenatore degli Spurs. Il tecnico portoghese è stato infatti esonerato dal Tottenham tre giorni dopo il pareggio per 2-2 in casa dell’Everton. In arrivo la comunicazione ufficiale da parte degli Spurs. Mou lascia dopo un anno e mezzo dal suo ritorno a Londra.

Non stupisce forse la decisione in se, quanto la tempistica, considerando gli impegni: fra due giorni il Southampton in campionato e fra 6 la finale di Carbao Cup contro il Manchester City. E’ probabile che la dirigenza abbia voluto dare una scossa importante a tutto l’ambiente, per questo finale di stagione. Il Tottenham è settimo in classifica a cinque punti di distanza dalla zona Champions, sempre più difficile da conquistare.

Secondo quanto riportato da ‘Telegraph’, il posto del portoghese dovrebbe essere preso ad interim da Ryan Mason, 29enne ex calciatore del Tottenham ritiratosi nel febbraio 2018 dopo aver subìto una frattura al cranio.

OMNISPORT | 19-04-2021 11:52