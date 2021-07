Mourinho ha scoperto il vero nemico per la sua Roma: Che incubo

Il rumore dei nemici lo sentiva dappertutto, ma sapeva come combatterlo ai tempi dell’Inter. Ora che Josè Mourinho è tornato in Italia ha scoperto quale è uno degli ostacoli da superare per rendere sempre più forte la sua Roma. La preoccupazione dello Special One non è tanto il mercato o gli infortuni (si pensi a Spinazzola) ma dover eliminare un “difetto” congenito dei suoi giocatori, un vizio che li accomuna a tanti loro colleghi. E che non è un avversario ma è un videogioco. Si chiama Fortnite.

Mourinho furioso con chi gioca tutta la notte

A precisa domanda il tecnico portoghese non usa mezzi termini e dice: Fortnite è un incubo. I calciatori stanno svegli tutta la notte a giocare a questa str***ata. E il giorno dopo magari c’è la partita.

Poi però c’è spazio per tutte le cose belle, dalla città di Roma (“Storia, potere, passione” allo Stadio Olimpico (“Fantastico”), da Setubal (“Casa, l’unica parola che posso usare per descriverla. Sono un cittadino del mondo, ma Setubal è casa”) ai tre piatti italiani preferiti (“Potrei dirne anche trenta. Anche quando vivevo a Londra, i miei ristoranti preferiti erano quelli italiani. Potrei dire piccata al limone, ravioli al pomodoro, ma potrei dirne ancora tanti. Amo il cibo italiano e devo stare attento alla forma”)

Mourinho rivela di amare Bruce Springsteen

Sulla musica preferita rivela: “Sono nato nel 1963, ero giovane negli anni ’80 e ’90, tutto ciò che è di Bryan Adams, Bruce Springsteen e di tutta quella generazione è la mia musica”. Ultima riflessione sul dialetto romano: “Daje Roma, però devo impararne di più. Nel mio staff c’è la persona giusta per insegnarmi tutto ogni giorno (Giovanni Cerra, ndc)”.

Sui social molti sostengono che lo sfogo di Mourinho fosse ironico, ma c’è chi consiglia: “Compragli un paio di bambole gonfiabili, capace che le scambiano per donne”.

SPORTEVAI | 31-07-2021 09:16