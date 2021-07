Roma, Mourinho ha scelto l’attaccante: l’entusiasmo dei tifosi

Il calciomercato nell’epoca Covid è fatto più di idee che di soldi. Tolte alcune big del calcio mondiale, la gran parte delle società deve fare i conti con una situazione economica difficile e quindi per riuscire a costruire una squadra competitiva bisogna aguzzare l’ingegno. E’ quello che sta provando a fare anche la Roma alla ricerca del nome giusto per l’attacco.

Proprio lo Special One ha fatto il nome dell’attaccante iraniano Sardar Azmour dello Zenit San Pietroburgo. Sulle sue tracce c’è anche il Bayer Leverkusen che avrebbe già avanzato un’offerta da 18 milioni di euro, ma i giallorossi possono rappresentare un’attrattiva maggiore per il giocatore proprio grazie alla presenza in panchina di Josè Mourinho.

L’entusiasmo dei tifosi giallorossi

I tifosi della Roma accolgono positivamente la notizia. Il giocatore potrebbe rappresentare il colpo giusto per provare a dare una scossa al reparto offensivo. “E’ una scommessa – scrive Fabrizio – ma viste le prestazioni allo Zenit perché no? Anche se io preferirei Belotti e sogno Maurito”. Andrea punta tutto sulla scelta di Mou: “Se lo vuole Mourinho conta solo questo. Drogba chi era prima che lo prendesse Josè? Però giustamente voi avete vinto più di lui e potente etichettare le sue scelte come bollite”.

I tifosi della Roma corrono a documentarsi sul calciatore per provare ad esprimere la loro preferenza: “26 anni, iraniani, mai sentito prima e visto solo ora su YouTube. Però mi sembra che a pallone ci sappia giocare e che la butti dentro in scioltezza. Poi il campionato russo è quello che è sicuramente. Ma potrebbe essere un acquisto intelligente”. Anche Marco approva: “Circolavano voci sul fatto che la Roma stesse cercando una punta che sappia fare anche la seconda punta, poi se riescono a piazzare degli esuberi nella trattative, è un’operazione buonissima”.

Sono pochi i commenti negativi, sicuramente ci sono tifosi della Roma che dopo l’arrivo di Mourinho sperano in un colpo da prima pagina e dunque criticano l’eventuale arrivo di un giocatore che invece non ha grande risalto internazionale. E Galan spegne le polemiche: “Dopo Vina, pure Azmoun è già diventato un pippone, naturalmente senza conoscere entrambi. Poi vorrei vedere le vostre facce la prima volta che giocò Alisson”.

SPORTEVAI | 24-07-2021 08:50