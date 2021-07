José Mourinho scatenato: altri due colpi in arrivo a Roma

Roma al lavoro per soddisfare José Mourinho: dopo aver ufficializzato il portiere Rui Patricio per 11,5 milioni di euro, i giallorossi si preparano ad incamerare altri due giocatori, Matias Vina dal Palmeiras e Granit Xhaka dall’Arsenal.

Per il centrocampista svizzero l’affare è ormai concluso. Dopo un buon Europeo con la maglia della Nazionale, l’ormai ex Gunners dovrebbe sbarcare a breve nella Città Eterna, poi raggiungerà la squadra nel ritiro in Portogallo, al via il 26 luglio. Il club capitolino dovrebbe versare nelle casse dell’Arsenal 20 milioni di euro circa.

E’ fatta anche per il terzino uruguaiano Matias Vina, che arriva dal Palmeiras per 14 milioni di euro circa, compresi i bonus. Il giocatore, che ha il doppio passaporto, potrebbe ritardare il suo arrivo in Italia per le visite mediche a causa delle disposizioni governative per chi atterra dal Brasile: arriva per prendere il posto di Leonardo Spinazzola, che resterà fuori causa infortunio fino al 2022.

La Roma dopo i tre colpi punterà a piazzare alcuni esuberi, come Pedro, Pastore e Fazio, poi cercherà un altro centrale difensivo e un attaccante in grado di sostituire Edin Dzeko.

OMNISPORT | 22-07-2021 19:55