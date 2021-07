Pedro lascerà questa estate la Roma nonostante il contratto triennale firmato nel 2020. L’attaccante spagnolo è stato subito escluso da José Mourinho, che non l’ha convocato per il ritiro, ed è in vendita.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sulle tracce dell’ex Barcellona ci sono diversi club esteri, in particolare arabi e statunitensi, che si sarebbero fatti avanti proponendogli un contratto importante per il finale di carriera.

OMNISPORT | 11-07-2021 17:33