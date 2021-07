La Roma di Mourinho batte la Ternana, e Dzeko torna capitano

La seconda amichevole prestagionale è un’altra vittoria per la Roma dopo il 10-0 al Montecatini di giovedì. Oggi i giallorossi hanno ospitato la Ternana, battuta 2-0 grazie alle reti di Carles Perez nel primo tempo e Kumbulla nella ripresa.

Ancora assenti Pellegrini, Veretout e Calafiori, che potrebbero rivedersi contro la Triestina mercoledì, mentre sono tornati in campo Karsdorp, El Shaarawy e Dzeko, quest’ultimo entrato nella formazione schierata da Mourinho per il secondo tempo con tanto di fascia da capitano al braccio, cosa che non accadeva dal derby dello scorso 15 gennaio, vista l’assenza di Pellegrini.

Dopo l’eliminazione con lo Spezia in Coppa Italia infatti il bosniaco era stato messo fuori rosa e punito da Fonseca che, d’accordo con la società, aveva degradato dai ranghi di capitano il bosniaco.

OMNISPORT | 18-07-2021 20:36